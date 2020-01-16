Мишустин рассказал, что нужно для запуска нового инвестиционного цикла

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Для запуска нового инвестиционного цикла России нужны "длинные деньги", финансово-экономический блок правительства будет помогать Центральному банку, заявил кандидат на пост премьера Михаил Мишустин.
"Конечно, для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые "длинные деньги". Это одна из важнейших задач Центрального банка. Конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом", - сообщил Мишустин.
15 января, 19:14Биография Михаила Мишустина