Мишустин рассказал, что нужно для запуска нового инвестиционного цикла

"Конечно, для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые "длинные деньги". Это одна из важнейших задач Центрального банка. Конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом", - сообщил Мишустин.