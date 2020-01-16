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Формирование нового правительства
2020-01-16T14:47+0300
https://ria.ru/20200116/1563495836.html
Открытая критика правительства приветствуется, заявил Мишустин
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РИА Новости

Открытая критика правительства приветствуется, заявил Мишустин

14:23 16.01.2020 (обновлено: 14:47 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин считает, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос, открытая конструктивная критика приветствуется.
"Знаю, что в этом зале в ходе ежегодного отчета правительства в рамках "правительственного часа", в котором и я неоднократно участвовал, разговор бывает очень непростым, и это очень важно, потому что я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. Открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать, и здесь вы, парламентарии страны, обеспечиваете обратную связь с регионами, знаете, что они думают и что говорят люди, как они оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему и какие инициативы на местах требуют нашей с вами поддержки", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост премьера.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФПолитика
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