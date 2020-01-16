Открытая критика правительства приветствуется, заявил Мишустин

"Знаю, что в этом зале в ходе ежегодного отчета правительства в рамках "правительственного часа", в котором и я неоднократно участвовал, разговор бывает очень непростым, и это очень важно, потому что я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. Открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать, и здесь вы, парламентарии страны, обеспечиваете обратную связь с регионами, знаете, что они думают и что говорят люди, как они оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему и какие инициативы на местах требуют нашей с вами поддержки", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост премьера.