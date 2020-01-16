Мишустин намерен тесно взаимодействовать с главами регионов

"По всем ключевым вопросам экономического и социального развития я намерен тесно взаимодействовать с субъектами федерации, с руководителями регионов. Убежден, что таким образом мы сможем выстроить наиболее эффективную работу и масштабировать те решения, которые есть во многих субъектах федерации на федеральный уровень", - сказал Мишустин.

"Ну и, конечно, законотворческая работа - это важнейшая составляющая успешного решения задач, которые стоят перед обществом и страной. И здесь то конструктивное сотрудничество, которое есть у Государственной думы, у правительства, наше взаимопонимание – это одно из очень важных условий своевременного принятия законов, правил нужных, значимых для страны и, конечно, для наших граждан", - отметил Мишустин.