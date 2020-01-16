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Формирование нового правительства
2020-01-16T14:49+0300
https://ria.ru/20200116/1563495808.html
Мишустин намерен тесно взаимодействовать с главами регионов
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РИА Новости

Мишустин намерен тесно взаимодействовать с главами регионов

14:23 16.01.2020 (обновлено: 14:49 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин на рассмотрении в ГД его кандидатуры на пост премьера сообщил, что намерен тесно взаимодействовать с главами регионов.
"По всем ключевым вопросам экономического и социального развития я намерен тесно взаимодействовать с субъектами федерации, с руководителями регионов. Убежден, что таким образом мы сможем выстроить наиболее эффективную работу и масштабировать те решения, которые есть во многих субъектах федерации на федеральный уровень", - сказал Мишустин.
Также, по его мнению, важно конструктивное сотрудничество между правительством РФ, Госдумой, Советом Федерации.
"Ну и, конечно, законотворческая работа - это важнейшая составляющая успешного решения задач, которые стоят перед обществом и страной. И здесь то конструктивное сотрудничество, которое есть у Государственной думы, у правительства, наше взаимопонимание – это одно из очень важных условий своевременного принятия законов, правил нужных, значимых для страны и, конечно, для наших граждан", - отметил Мишустин.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
Вчера, 14:17Формирование нового правительства
Мишустин заявил о необходимости выстраивать работу с регионами
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
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