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Путин и Нетаньяху отметили важность сохранения правды о Второй мировой
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РИА Новости

Путин и Нетаньяху отметили важность сохранения правды о Второй мировой

14:22 16.01.2020 (обновлено: 14:30 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрен ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества в свете запланированного в текущем месяце визита главы российского государства в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов", - говорится в сообщении.
Сессия Европарламента
15 января, 23:05
В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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