Путин и Нетаньяху отметили важность сохранения правды о Второй мировой

"Рассмотрен ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества в свете запланированного в текущем месяце визита главы российского государства в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов", - говорится в сообщении.