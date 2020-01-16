Мишустин: правительству нужно обеспечить новое качество управления

"Важнейший вопрос - это, конечно, новое качество управления. Президент получил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест. Это основа эффективной социальной политики. И, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать", - сказал Мишустин на пленарном заседании Госудмы.