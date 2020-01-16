Мишустин призвал увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции

"(Один из приоритетов - ред.) Это дальнейший рост аграрного сектора. За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере, практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны. И сейчас ключевая задача - это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, а также и других продуктов растениеводства и животноводства", - сказал Мишустин.