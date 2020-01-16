Мишустин призвал увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. России нужно и дальше увеличивать потенциал экспорта сельхозпродукции, заявил кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы.
"(Один из приоритетов - ред.) Это дальнейший рост аграрного сектора. За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере, практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны. И сейчас ключевая задача - это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, а также и других продуктов растениеводства и животноводства", - сказал Мишустин.
"Важно также развивать кооперацию, чтобы фермеры, малые сельскохозяйственные предприятия могли увеличить сбыт, получать больше доходов", - заявил он.
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