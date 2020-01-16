Говорить о форматах голосования по Конституции рано, заявила Памфилова

"Пока преждевременно говорить о форматах проведения подобного голосования. Создана специальная рабочая группа, которой поручено сформулировать и представить на согласование президенту предложения о внесении поправок в Конституцию, в том числе и в части процедуры его проведения. И если Центризбиркому будут даны соответствующие поручения, мы в полной мере будем готовы организовать этот процесс", - сказала она.