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Говорить о форматах голосования по Конституции рано, заявила Памфилова
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РИА Новости

Говорить о форматах голосования по Конституции рано, заявила Памфилова

14:21 16.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Преждевременно говорить о форматах проведения голосования по изменениям в Конституцию РФ, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
Слова главы ЦИК приводятся на сайте комиссии.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
Вчера, 12:13Сказано в эфире
Внесение поправок в Конституцию. Чего ждут участники рабочей группы?Первое совещание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию намечено на 17 января. Члены рабочей группы поделились с радио Sputnik своими ожиданиями.
"Пока преждевременно говорить о форматах проведения подобного голосования. Создана специальная рабочая группа, которой поручено сформулировать и представить на согласование президенту предложения о внесении поправок в Конституцию, в том числе и в части процедуры его проведения. И если Центризбиркому будут даны соответствующие поручения, мы в полной мере будем готовы организовать этот процесс", - сказала она.
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ЦИКЭлла ПамфиловаРоссияПолитика
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