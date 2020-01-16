В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со "следами кокаина"

Ранее СМИ сообщили о том, что житель Москвы, вернувшись с отдыха за границей, пришел в одно из отделений Сбербанка, чтобы обменять валюту. По словам клиента, кассира смутила одна из купюр номиналом в доллар, и она предположила, что деньги использовались для употребления наркотиков. Купюры у него приняли, но взяли комиссию в размере десяти процентов от суммы — 6,13 рубля.