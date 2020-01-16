В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со "следами кокаина"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Комиссию за прием валюты у посетителя Сбербанка взяли только из-за наличия загрязнений, а не их характера. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее СМИ сообщили о том, что житель Москвы, вернувшись с отдыха за границей, пришел в одно из отделений Сбербанка, чтобы обменять валюту. По словам клиента, кассира смутила одна из купюр номиналом в доллар, и она предположила, что деньги использовались для употребления наркотиков. Купюры у него приняли, но взяли комиссию в размере десяти процентов от суммы — 6,13 рубля.
Как пояснили в Сбербанке, на купюре действительно были пятна непонятного происхождения. С клиента взяли комиссию в соответствии с тарифами о покупке "поврежденного денежного знака".
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