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В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со "следами кокаина"
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РИА Новости

В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со "следами кокаина"

14:30 16.01.2020 (обновлено: 17:08 16.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота офиса Сбербанка России
Работа офиса Сбербанка России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Комиссию за прием валюты у посетителя Сбербанка взяли только из-за наличия загрязнений, а не их характера. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее СМИ сообщили о том, что житель Москвы, вернувшись с отдыха за границей, пришел в одно из отделений Сбербанка, чтобы обменять валюту. По словам клиента, кассира смутила одна из купюр номиналом в доллар, и она предположила, что деньги использовались для употребления наркотиков. Купюры у него приняли, но взяли комиссию в размере десяти процентов от суммы — 6,13 рубля.
Как пояснили в Сбербанке, на купюре действительно были пятна непонятного происхождения. С клиента взяли комиссию в соответствии с тарифами о покупке "поврежденного денежного знака".
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Сбербанк РоссииОбщество
Популярные комментарии
бред, на столько бред, что пришлось даже перечитать второй раз, что бы понять, что это полный бред.
16 января, 15:20
bberia
1310000
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