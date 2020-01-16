Мишустин: правительству предстоит форсировать реализацию нацпроектов

"Правительству предстоит провести огромную работу, значительно усилить все ее направления. Для этого у нас есть все - утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели, и работа по национальным проектам должна быть форсирована", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме в четверг.