Мишустин: правительству предстоит форсировать реализацию нацпроектов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьера сегодня рассмотрит Госдума, заявил, что правительству РФ предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию нацпроектов.
"Правительству предстоит провести огромную работу, значительно усилить все ее направления. Для этого у нас есть все - утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели, и работа по национальным проектам должна быть форсирована", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме в четверг.
"Президент неоднократно подчеркивал, что люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Пока это происходит далеко не везде", - добавил Мишустин.
Он отметил, что необходимо еще раз проанализировать ситуацию по национальным проектам.