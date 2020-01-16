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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T14:33+0300
https://ria.ru/20200116/1563495425.html
Мишустин: правительству предстоит форсировать реализацию нацпроектов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156349/52/1563495291_0:417:2047:1568_1036x0_80_0_0_ad9f5b2f392cec59cf2843189a730ea1.jpg
РИА Новости

Мишустин: правительству предстоит форсировать реализацию нацпроектов

14:19 16.01.2020 (обновлено: 14:33 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьера сегодня рассмотрит Госдума, заявил, что правительству РФ предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию нацпроектов.
"Правительству предстоит провести огромную работу, значительно усилить все ее направления. Для этого у нас есть все - утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели, и работа по национальным проектам должна быть форсирована", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме в четверг.
"Президент неоднократно подчеркивал, что люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Пока это происходит далеко не везде", - добавил Мишустин.
Он отметил, что необходимо еще раз проанализировать ситуацию по национальным проектам.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФРоссияЭкономика
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