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2020-01-16T14:27+0300
https://ria.ru/20200116/1563495262.html
Мишустин заявил о необходимости выстраивать работу с регионами
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РИА Новости

Мишустин заявил о необходимости выстраивать работу с регионами

14:17 16.01.2020 (обновлено: 14:27 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Необходимо выстроить работу с регионами, чтобы люди оперативно получали необходимую помощь, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
"Поскольку реализация задач, поставленных посланием (Федеральному Собранию - ред.), во многом касается регионов, считаю необходимым организовать четкое взаимодействие с субъектами Российской Федерации. Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты", - сказал он на пленарном заседании Госдумы РФ.
Он также добавил, что важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек и нервотрепки получить помощь.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 14:22Формирование нового правительства
Мишустин: правительству нужно обеспечить новое качество управления
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФРоссияПолитика
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