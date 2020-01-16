Мишустин заявил о необходимости выстраивать работу с регионами

"Поскольку реализация задач, поставленных посланием (Федеральному Собранию - ред.), во многом касается регионов, считаю необходимым организовать четкое взаимодействие с субъектами Российской Федерации. Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты", - сказал он на пленарном заседании Госдумы РФ.

Он также добавил, что важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек и нервотрепки получить помощь.