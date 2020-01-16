Террористы атаковали гуманитарные коридоры в Идлибе и Алеппо

БЕЙРУТ, 16 янв — РИА Новости. Террористические группировки атаковали гуманитарные коридоры для вывода мирных граждан с подконтрольных боевикам территорий в сирийских провинциях Алеппо. Террористические группировки атаковали гуманитарные коридоры для вывода мирных граждан с подконтрольных боевикам территорий в сирийских провинциях Идлиб

"Они пытаются не дать гражданским уйти, чтобы использовать их в качестве живого щита", — сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.

По словам представителя сирийской армии, террористы знают, что мирное население затрудняет возможность ответного огня по позициям боевиков, и не первый раз используют эту тактику. При этом сами боевики действуют иначе.

"В последнее время террористы, засевшие на западе провинции Алеппо, стали чаще обстреливать ракетами и минами жилые густонаселенные районы города, что привело к гибели десятков мирных граждан, в большей степени женщин и детей", — добавил источник.

С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб.

Генштаб вооруженных сил арабской республики заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.

Для этого открыли три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики уже несколько раз обстреливали их.