Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T16:22+0300
https://ria.ru/20200116/1563495126.html
Террористы атаковали гуманитарные коридоры в Идлибе и Алеппо
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости

Террористы атаковали гуманитарные коридоры в Идлибе и Алеппо

14:15 16.01.2020 (обновлено: 16:22 16.01.2020)
2325
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 янв — РИА Новости. Террористические группировки атаковали гуманитарные коридоры для вывода мирных граждан с подконтрольных боевикам территорий в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

"Они пытаются не дать гражданским уйти, чтобы использовать их в качестве живого щита", — сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.

По словам представителя сирийской армии, террористы знают, что мирное население затрудняет возможность ответного огня по позициям боевиков, и не первый раз используют эту тактику. При этом сами боевики действуют иначе.
"В последнее время террористы, засевшие на западе провинции Алеппо, стали чаще обстреливать ракетами и минами жилые густонаселенные районы города, что привело к гибели десятков мирных граждан, в большей степени женщин и детей", — добавил источник.
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
15 января, 22:19
Выход беженцев из районов зоны деэскалации в Идлибе продолжается
С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб.
Генштаб вооруженных сил арабской республики заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.
Для этого открыли три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики уже несколько раз обстреливали их.
Очередное прекращение огня в Идлибе вступило в силу с полуночи 12 января.
Артиллерийские орудия сирийской армии в провинции Идлиб
Вчера, 00:59Война в Сирии
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе, сообщает СМИ
0103197
Обсудить 0
Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС
Артиллерийские орудия сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе, сообщает СМИ
Машины Скорой помощи в Сирии
Источник: в Сирии шесть человек погибли при взрыве
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
Россия и Сирия осудили переброску американских войск на Ближний Восток
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Алена Водонаева
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
В МИД Эстонии назвали санкции против Sputnik вопросом "обороны Европы"
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Мужчина с флагом Польши
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
08:05Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
07:56Михалков прокомментировал непопадание "Дылды" в шорт-лист "Оскара"
07:53В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
07:49В Москве студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы
07:44Чеченский депутат рассказал о "мелких проблемах" со здоровьем Кадырова
07:24В Югре изучают вопрос об изменении размера аналога маткапитала
07:15При обвале на шахте в Оренбургской области погиб человек
07:05Япония добивается скорейшего возвращения задержанных в России рыбаков
07:04Ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость
06:58Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации, сообщает СМИ
06:53Малышева назвала "самый хороший" тип рака
06:45В Новокузнецке в суде неизвестный открыл огонь, один человек погиб
06:36Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
06:31Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
06:25Защита Вайнштейна попросила перенести процесс в другое место
06:22В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
06:19В Приморье прокомментировали состав группы по изменению Конституции
06:11Вильфанд: прогноз по рискам лесных пожаров можно будет дать в марте
06:08Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
Лента новостейМолния