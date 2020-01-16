В Омске курсант танкового института умер от сердечного приступа

ОМСК, 16 янв — РИА Новости. Курсант Курсант Омского автобронетанкового инженерного института скончался от сердечной недостаточности, сообщили РИА Новости в командовании вуза.

Как рассказал собеседник агентства, у 20-летнего курсанта ночью случился сердечный приступ и он умер в казарме в 14-м Военном городке.

"Вызывали гражданскую реанимационную бригаду, она приезжала сюда, пока она ехала, помощь курсанту оказывали медики института", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что насилия в отношении курсанта не было, прокуратура и полиция провели соответствующие проверки.

"Курсанты только вышли на учебу 13 января после отпуска, и сообщения о том, что в институте даются излишние физические нагрузки, не соответствуют действительности: все нагрузки даются в рамках распорядка дня и учебной программы, не больше", — добавил собеседник агентства.

Известно, что курсант поступил в институт полтора года назад, числился на хорошем счету, был кандидатом в мастера спорта. Всего, по данным командования, в институте учатся 1,6 тысячи человек.