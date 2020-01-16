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В Омске курсант танкового института умер от сердечного приступа
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РИА Новости

В Омске курсант танкового института умер от сердечного приступа

14:14 16.01.2020 (обновлено: 17:30 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ОМСК, 16 янв — РИА Новости. Курсант Омского автобронетанкового инженерного института скончался от сердечной недостаточности, сообщили РИА Новости в командовании вуза.
Как рассказал собеседник агентства, у 20-летнего курсанта ночью случился сердечный приступ и он умер в казарме в 14-м Военном городке.
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"Вызывали гражданскую реанимационную бригаду, она приезжала сюда, пока она ехала, помощь курсанту оказывали медики института", — сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что насилия в отношении курсанта не было, прокуратура и полиция провели соответствующие проверки.
"Курсанты только вышли на учебу 13 января после отпуска, и сообщения о том, что в институте даются излишние физические нагрузки, не соответствуют действительности: все нагрузки даются в рамках распорядка дня и учебной программы, не больше", — добавил собеседник агентства.
Известно, что курсант поступил в институт полтора года назад, числился на хорошем счету, был кандидатом в мастера спорта. Всего, по данным командования, в институте учатся 1,6 тысячи человек.
Омский автобронетанковый инженерный институт — один из филиалов Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева при Министерстве обороны.
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ОмскПроисшествия
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