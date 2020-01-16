Отчет нового премьера в Госдуме состоится в апреле

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый премьер-министр в середине апреля выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год, сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин . Новый премьер-министр в середине апреля выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год, сообщил журналистам спикер ГД

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Депутат от фракции "Справедливая Россия" Леонид Левин по итогам встречи эсеров с кандидатом на пост премьера сообщил РИА Новости, что Мишустин намерен в ходе отчета правительства в Госдуме в апреле представить свое видение реализации послания президента Федеральному собранию.

"Уже где-то в середине апреля в рамках отчета правительства придется вновь прийти в Государственную думу и выступать перед депутатами с отчетом. Потому что ежегодный отчет правительства - это норма, которая определена и относится к полномочию Государственной думы, и она должна быть реализована в любом случае", - сказал Володин журналистам.

Он подчеркнул, что "времени на раскачку нет", и добавил, что решения, принятые после послания президента Федеральному собранию, были необходимы, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе.

"У нас будет возможность в середине апреля принять отчет за то, что было сделано в течение нынешнего года и за прошлый год. В любом случае, здесь ему придется брать на себя эту ответственность", - сказал спикер Госдумы.