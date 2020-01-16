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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T14:44+0300
https://ria.ru/20200116/1563495055.html
Отчет нового премьера в Госдуме состоится в апреле
https://cdn23.img.ria.ru/images/156349/50/1563495016_0:30:3072:1758_1036x0_80_0_0_7b61f038d2bcbe4b8c1306e2aaf63123.jpg
РИА Новости

Отчет нового премьера в Госдуме состоится в апреле

14:13 16.01.2020 (обновлено: 14:44 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый премьер-министр в середине апреля выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год, сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Депутат от фракции "Справедливая Россия" Леонид Левин по итогам встречи эсеров с кандидатом на пост премьера сообщил РИА Новости, что Мишустин намерен в ходе отчета правительства в Госдуме в апреле представить свое видение реализации послания президента Федеральному собранию.
"Уже где-то в середине апреля в рамках отчета правительства придется вновь прийти в Государственную думу и выступать перед депутатами с отчетом. Потому что ежегодный отчет правительства - это норма, которая определена и относится к полномочию Государственной думы, и она должна быть реализована в любом случае", - сказал Володин журналистам.
Он подчеркнул, что "времени на раскачку нет", и добавил, что решения, принятые после послания президента Федеральному собранию, были необходимы, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе.
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"У нас будет возможность в середине апреля принять отчет за то, что было сделано в течение нынешнего года и за прошлый год. В любом случае, здесь ему придется брать на себя эту ответственность", - сказал спикер Госдумы.
Обязанность правительства представлять отчет о своей деятельности Государственной думе закреплена в Конституции. Так, согласно документу, кабмин разрабатывает и представляет Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, представляет ГД отчет об исполнении федерального бюджета и ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным нижней палатой парламента.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФФедеральная налоговая служба РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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