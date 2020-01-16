Минх: Мишустин соответствует требованиям к кандидату на пост премьера

"Прежде всего, с формальной точки зрения, кандидатура, внесенная президентом, Мишустина Михаила Владимировича соответствует тем требованиям и критериям, которые закреплены федеральным конституционным законом о правительстве РФ", - сказал Минх в Госдуме.