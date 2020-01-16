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2020-01-16T14:20+0300
https://ria.ru/20200116/1563495026.html
Минх: Мишустин соответствует требованиям к кандидату на пост премьера
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РИА Новости

Минх: Мишустин соответствует требованиям к кандидату на пост премьера

14:13 16.01.2020 (обновлено: 14:20 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПолномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы
Полномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Илья Питалев
Полномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин соответствует всем требованиям, закрепленным законом, заявил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
"Прежде всего, с формальной точки зрения, кандидатура, внесенная президентом, Мишустина Михаила Владимировича соответствует тем требованиям и критериям, которые закреплены федеральным конституционным законом о правительстве РФ", - сказал Минх в Госдуме.
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Формирование нового правительстваГарри МинхПравительство РФМихаил МишустинГосдума РФРоссияПолитика
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