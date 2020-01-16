Минх: Мишустин соответствует требованиям к кандидату на пост премьера

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин соответствует всем требованиям, закрепленным законом, заявил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
"Прежде всего, с формальной точки зрения, кандидатура, внесенная президентом, Мишустина Михаила Владимировича соответствует тем требованиям и критериям, которые закреплены федеральным конституционным законом о правительстве РФ", - сказал Минх в Госдуме.