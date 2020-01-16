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Формирование нового правительства
2020-01-16T14:12+0300
https://ria.ru/20200116/1563494964.html
Толстой: у Мишустина есть "заряд драйва", чтобы выполнить свою работу
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РИА Новости

Толстой: у Мишустина есть "заряд драйва", чтобы выполнить свою работу

14:12 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что у кандидата на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть "заряд драйва", чтобы выполнить ту тяжелую работу, которую ему предстоит сделать в случае утверждения на пост.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
"Все депутаты смотрели на нового кандидата с надеждой и с определенным таким как бы заранее уважением к той работе, которую ему предстоит делать. Это очень тяжелая работа, очень трудная, и у него есть, как мне кажется, заряд драйва, если так можно сказать, на то, чтоб ее реализовывать. Именно это и определило какую-то симпатию, которая возникла, как мне кажется", - сказал Толстой в эфире Первого канала.
Вице-спикер ГД также считает, что Мишустин "человек системный", поэтому серьезно займется реализацией послания президента Федеральному собранию, и именно поэтому получит кредит доверия на заседании Госдумы в четверг.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
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Формирование нового правительстваПетр ТолстойМихаил МишустинГосдума РФПолитика
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