Толстой: у Мишустина есть "заряд драйва", чтобы выполнить свою работу

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что у кандидата на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть "заряд драйва", чтобы выполнить ту тяжелую работу, которую ему предстоит сделать в случае утверждения на пост.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
"Все депутаты смотрели на нового кандидата с надеждой и с определенным таким как бы заранее уважением к той работе, которую ему предстоит делать. Это очень тяжелая работа, очень трудная, и у него есть, как мне кажется, заряд драйва, если так можно сказать, на то, чтоб ее реализовывать. Именно это и определило какую-то симпатию, которая возникла, как мне кажется", - сказал Толстой в эфире Первого канала.
Вице-спикер ГД также считает, что Мишустин "человек системный", поэтому серьезно займется реализацией послания президента Федеральному собранию, и именно поэтому получит кредит доверия на заседании Госдумы в четверг.
15 января, 19:14Биография Михаила Мишустина