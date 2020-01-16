Толстой: у Мишустина есть "заряд драйва", чтобы выполнить свою работу

"Все депутаты смотрели на нового кандидата с надеждой и с определенным таким как бы заранее уважением к той работе, которую ему предстоит делать. Это очень тяжелая работа, очень трудная, и у него есть, как мне кажется, заряд драйва, если так можно сказать, на то, чтоб ее реализовывать. Именно это и определило какую-то симпатию, которая возникла, как мне кажется", - сказал Толстой в эфире Первого канала.