Умер легендарный военный контрразведчик Иван Устинов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Легендарный сотрудник органов государственной безопасности, бывший начальник советской военной контрразведки генерал-лейтенант в отставке Иван Устинов скончался на 101-году жизни, спустя лишь несколько дней после своего векового юбилея, сообщается на Легендарный сотрудник органов государственной безопасности, бывший начальник советской военной контрразведки генерал-лейтенант в отставке Иван Устинов скончался на 101-году жизни, спустя лишь несколько дней после своего векового юбилея, сообщается на сайте телеканала "Звезда"

Иван Лаврентьевич Устинов родился 1 января 1920 года. В органах госбезопасности служил с июня 1941 года. В годы Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД , впоследствии Главном управлении контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

Устинов был участником ожесточенного Смоленского сражения в 1941 году и боев под Вязьмой. Принимал участие в Орловской стратегической наступательной операции "Кутузов" (1943 год) и в Белорусской стратегической наступательной операции "Багратион" (1944 год).

В 1954 году ему было доверено возглавить разведывательное подразделение в структуре Управления Особых отделов КГБ по Группе советских войск в Германии. В 1970-1973 годах возглавлял 3-е Управление КГБ (военная контрразведка).