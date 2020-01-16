Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T15:33+0300
https://ria.ru/20200116/1563494855.html
Умер легендарный военный контрразведчик Иван Устинов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156349/48/1563494812_0:34:544:340_1036x0_80_0_0_66b74fd52320556829c0aaf1b8bd26c6.jpg
РИА Новости

Умер легендарный военный контрразведчик Иван Устинов

14:10 16.01.2020 (обновлено: 15:33 16.01.2020)
6868
© Фото с сайта Ветераны военной контрразведкиИван Устинов
Иван Устинов
© Фото с сайта Ветераны военной контрразведки
Иван Устинов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Легендарный сотрудник органов государственной безопасности, бывший начальник советской военной контрразведки генерал-лейтенант в отставке Иван Устинов скончался на 101-году жизни, спустя лишь несколько дней после своего векового юбилея, сообщается на сайте телеканала "Звезда".
Иван Лаврентьевич Устинов родился 1 января 1920 года. В органах госбезопасности служил с июня 1941 года. В годы Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД, впоследствии Главном управлении контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
Удостоверение Смерш на антикварном салоне в Москве
19 декабря 2019, 08:00
"Обманывали врага годами": самые дерзкие операции контрразведчиков
Устинов был участником ожесточенного Смоленского сражения в 1941 году и боев под Вязьмой. Принимал участие в Орловской стратегической наступательной операции "Кутузов" (1943 год) и в Белорусской стратегической наступательной операции "Багратион" (1944 год).
В 1954 году ему было доверено возглавить разведывательное подразделение в структуре Управления Особых отделов КГБ по Группе советских войск в Германии. В 1970-1973 годах возглавлял 3-е Управление КГБ (военная контрразведка).
В разные годы Устинов был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, также был удостоен зарубежных наград.
Экс-руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний на презентации книги Военные контрразведчики Александра Бондаренко
13 ноября 2019, 14:40Новое оружие России
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
150215224
Обсудить 2
НКВД СССРКомитет государственной безопасности СССРБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Биография Дмитрия Медведева
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Телеведущий Иван Ургант
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Подтопление в одном из селений Вологодской области
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин встретился с членами фракции Единая Россия в Госдуме
Мишустин обозначил необходимость институциональных реформ
Сотрудник полиции
В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза
Отец и сын Владимир и Артем Клепиковы спасли женщину, которую на улице в Кирове избивал грабитель
В Кирове отец и сын спасли женщину от грабителя
Винничевский в возрасте 16 лет. Фотография из материалов дела
Школьник-душитель: история самого молодого маньяка СССР Винничевского
Михаил Мишустин
Мишустин стал премьер-министром. Что ждет его и нас
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
Лента новостейМолния