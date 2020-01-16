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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T14:07+0300
https://ria.ru/20200116/1563494727.html
Мишустин не ответил, когда будет объявлен новый состав правительства
https://cdn24.img.ria.ru/images/156348/14/1563481440_0:80:2768:1638_1036x0_80_0_0_bd50e4db5ed7688ee7cd25036a2df499.jpg
РИА Новости

Мишустин не ответил, когда будет объявлен новый состав правительства

14:07 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого Госдума в четверг рассмотрит на пост нового премьера, не стал называть сроки объявления нового состава правительства.
На вопрос журналистов, известно ли, когда будет объявлен новый состав кабмина, Мишустин ничего не ответил.
Дмитрий Медведев накануне заявил президенту Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьер-министра.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
15 января, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФФедеральная налоговая служба РФПравительство РФВладимир ПутинПолитика
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