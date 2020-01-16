Мишустин не ответил, когда будет объявлен новый состав правительства

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого Госдума в четверг рассмотрит на пост нового премьера, не стал называть сроки объявления нового состава правительства.
На вопрос журналистов, известно ли, когда будет объявлен новый состав кабмина, Мишустин ничего не ответил.
Дмитрий Медведев накануне заявил президенту Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьер-министра.
15 января, 17:56Новое правительство. Драмы нет