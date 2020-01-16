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В Красноярском крае проверяют сообщение о беременной 13-летней девочке
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РИА Новости

В Красноярском крае проверяют сообщение о беременной 13-летней девочке

14:04 16.01.2020
11004
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КРАСНОЯРСК, 16 янв - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о забеременевшей 13-летней девочке из города Железногорска Красноярского края, сообщили РИА Новости в ГСУСК по региону.
"В следственные органы из полиции поступили материалы проверки по факту диагностирования врачами ФГБУЗ КБ №51 города Железногорска беременности у 13-летней школьницы. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала собеседница агентства.
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Ранее журналисты "Комсомольской правды" со ссылкой на собственные источники сообщили, что в Красноярском крае 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика.
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