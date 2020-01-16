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В Кирове отец и сын спасли женщину от грабителя
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РИА Новости

В Кирове отец и сын спасли женщину от грабителя

14:03 16.01.2020 (обновлено: 14:45 16.01.2020)
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© Фото : УМВД России по Кировской областиОтец и сын Владимир и Артем Клепиковы спасли женщину, которую на улице в Кирове избивал грабитель
Отец и сын Владимир и Артем Клепиковы спасли женщину, которую на улице в Кирове избивал грабитель
© Фото : УМВД России по Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Отец и сын Владимир и Артем Клепиковы спасли женщину, которую на улице в Кирове избивал грабитель, и удерживали его до приезда полиции, сообщает МВД по области.
Сообщение о том, что на улице Карла Маркса совершается преступление, поступило в полицию от местных жителей, которые увидели, как мужчина избивает женщину. "Мужчины, увидевшие происходящее, бросились на улицу, чтобы помочь потерпевшей. Увидев бегущих в их сторону людей, злоумышленник попытался убежать, но был задержан", - сообщает МВД.
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"Мы услышали женский крик с просьбой о помощи. Выглянули в окно и увидели, что на снегу лежит девушка, которую избивает мужчина. Мы бросились на улицу. Мужчина попытался убежать. Мы его догнали, уронили в снег лицом, заломили руки. Сын Артем держал, а я вызвал полицию. Лицо у девушки было все в крови", - рассказал журналистам Владимир Клепиков.
Женщину доставили в медучреждение для оказания помощи. Как выяснили сотрудники полиции, нападавший - кировчанин 1984 года рождения - недавно освободился из мест лишения свободы. На улице он напал на женщину, отобрал у нее сотовый телефон и деньги и стал избивать.
"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", - говорится в сообщении регионального МВД.
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Отмечается, что мужчина был судим за аналогичное преступление: в декабре 2016 года он тоже напал на женщину, ограбил ее и избил. Суд тогда приговорил кировчанина к 3 годам 9 месяцам исправительной колонии особого режима.
Руководство полиции выразило благодарность Артему и Владимиру Клепиковым за проявленное мужество и героизм.
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КировРоссияПроисшествия
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