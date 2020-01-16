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Религия и мировоззрение
2020-01-16T14:02+0300
https://ria.ru/20200116/1563494485.html
МЧС призвало использовать оборудованные места для крещенских купаний
https://cdn23.img.ria.ru/images/151362/48/1513624852_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_55fd95eea88e56bc37ba1e3cdc90d188.jpg
РИА Новости

МЧС призвало использовать оборудованные места для крещенских купаний

14:02 16.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДевушка во время традиционного праздничного купания в Крещение на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спасатели призывают исключить купание в несанкционированных местах во время крещенских праздников, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве МЧС РФ Владимир Волков.
"Хотелось бы предостеречь от купания в несанкционированных местах. (Опасными факторами могут стать) зимнее время, неизведанное и необорудованное побережье", - сказал он на пресс-конференции.
Волков добавил, что в Москве достаточно организованных мест для купаний.
По его словам, МЧС уже подготовило перечень мест несанкционированных купаний, их более 30, где каждый час будет проходить патрулирование для исключения любых происшествий.
Также Волков добавил, что за последние пять лет во время крещенских купаний в столице не произошло ни одного несчастного случая.
Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское
15 января, 15:22Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеМЧС РФМоскваОбщество
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