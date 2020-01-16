МЧС призвало использовать оборудованные места для крещенских купаний

"Хотелось бы предостеречь от купания в несанкционированных местах. (Опасными факторами могут стать) зимнее время, неизведанное и необорудованное побережье", - сказал он на пресс-конференции.
Волков добавил, что в Москве достаточно организованных мест для купаний.
По его словам, МЧС уже подготовило перечень мест несанкционированных купаний, их более 30, где каждый час будет проходить патрулирование для исключения любых происшествий.
Также Волков добавил, что за последние пять лет во время крещенских купаний в столице не произошло ни одного несчастного случая.