МЧС призвало использовать оборудованные места для крещенских купаний

Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спасатели призывают исключить купание в несанкционированных местах во время крещенских праздников, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Спасатели призывают исключить купание в несанкционированных местах во время крещенских праздников, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве МЧС РФ Владимир Волков.

"Хотелось бы предостеречь от купания в несанкционированных местах. (Опасными факторами могут стать) зимнее время, неизведанное и необорудованное побережье", - сказал он на пресс-конференции.

Волков добавил, что в Москве достаточно организованных мест для купаний.

По его словам, МЧС уже подготовило перечень мест несанкционированных купаний, их более 30, где каждый час будет проходить патрулирование для исключения любых происшествий.