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https://ria.ru/20200116/1563494415.html
Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей
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РИА Новости

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

14:01 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Вересов в суде
Алексей Вересов в суде
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Алексей Вересов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Вересова виновным…, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Учитывая срок содержания под стражей..., окончательно назначить ему наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей", - огласила решение судья Олеся Менделеева.
Обвинение запрашивало для Вересова чуть больший штраф - в 170 тысяч рублей.
Данное дело рассматривалось в особом порядке, который предполагает более мягкое наказание. При этом подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, а доказательства в ходе процесса не изучались.
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Вересову вменялась "угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи", санкция по этой статье УК РФ - до трех лет лишения свободы. Ранее мужчина содержался в СИЗО из-за более тяжкого обвинения, однако следствие убрало из материалов статью о призывах к экстремизму, после чего Вересова отпустили под подписку.
По данным следствия, Вересов, "реализуя преступный умысел", разместил на своей странице и в одной из групп в "ВКонтакте" ряд комментариев. В одном из них он указал, что судья Тверского суда Москвы Криворучко – "преступник в мантии, который сам должен оказаться на скамье подсудимых", в другом же сопроводил фотографию судьи угрожающей надписью.
В суде также были озвучены характеристики личности Вересова от его соседей и односельчан, в которых указано, что мужчина не был трудоустроен официально, но подрабатывал у частных наемщиков и на стройке, свой средний доход сам обвиняемый оценил в 5-10 тысяч рублей в месяц. В свободное время он часто сидел за компьютером, общаясь с другими пользователями в интернете, в пьяном виде замечен не был, появлялся на улице в опрятном виде, отмечалось в материалах.
Адвокаты мужчины признали, что их подзащитный действительно излишне увлекался социальными сетями, так как в небольшом селе Якшур-Бодья в Удмуртии найти работу непросто. Вересов подтвердил эти доводы, после чего заявил о раскаянии.
"Я раскаиваюсь и признаю свою ошибку. Комментарии я удалил, приношу извинения Алексею Вячеславовичу [Криворучко] за грубые высказывания в его адрес, обещаю впредь не повторять такие проступки. Прошу суд не назначать мне наказание в виде лишения свободы", - заявил он в последнем слове.
По делу об угрозах московскому судье ранее проходили еще три фигуранта: Евгений Ерзунов, Сергей Половец и Михаил Квасов. Позднее СК РФ прекратил дело в отношении Половца "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", Ерзунов был приговорен к штрафу в 110 тысяч рублей, а Квасов по-прежнему находится под подпиской о невыезде.
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В конце сентября 2019 года пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлек за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводилась к откровенной травле председательствующего судьи".
Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии, признав его виновным в применении насилия к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. За молодого человека – начинающего актера - вступились многие публичные люди, уже 30 сентября Мосгорсуд смягчил приговор Криворучко, назначив Устинову условный срок.
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Алексей Криворучко (судья)Следственный комитет РФМоскваУдмуртияПроисшествия
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