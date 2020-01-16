Новые "Звездные войны" заработали в прокате миллиард долларов

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Фэнтези-фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" заработал в мировом прокате более одного миллиарда долларов, . Фэнтези-фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" заработал в мировом прокате более одного миллиарда долларов, сообщает Screen Rant.

Такого результата картина Джей Джей Абрамса достигла меньше, чем за месяц с момента выхода в кинотеатрах. Это позволило финальному эпизоду о "Звездных войнам" стать седьмым фильмом студии Disney, выпущенным в 2019 году, который принес такую кассу.

Показ фильма в некоторых кинотеатрах еще не закончен, поэтому, по мнению издания Screen Rant, финальная цифра может стать больше.

Предыдущие части новой трилогии тоже были коммерчески успешными.