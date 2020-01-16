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2020-01-16T18:52+0300
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Новые "Звездные войны" заработали в прокате миллиард долларов
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РИА Новости

Новые "Звездные войны" заработали в прокате миллиард долларов

18:52 16.01.2020
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© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
© Фото : WDSSPR
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Фэнтези-фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" заработал в мировом прокате более одного миллиарда долларов, сообщает Screen Rant.
Такого результата картина Джей Джей Абрамса достигла меньше, чем за месяц с момента выхода в кинотеатрах. Это позволило финальному эпизоду о "Звездных войнам" стать седьмым фильмом студии Disney, выпущенным в 2019 году, который принес такую кассу.
Показ фильма в некоторых кинотеатрах еще не закончен, поэтому, по мнению издания Screen Rant, финальная цифра может стать больше.
Предыдущие части новой трилогии тоже были коммерчески успешными.
Так, эпизод "Пробуждение Силы" (2015 год) заработал более двух миллиардов долларов, а "Последние джедаи" (2017 год) — 1,3 миллиарда долларов.
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