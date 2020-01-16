Пресс-конференция к 200-летию открытия Антарктиды

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21 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном.