Пресс-конференция к 200-летию открытия Антарктиды

В ходе мероприятия впервые будет представлен полный фотоархив 1-ой Комплексной антарктической экспедиции СССР 1955–1957 гг., восстановленная цветная кинохроника, а также документальный фильм о ней.
Участники:
- специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур ЧИЛИНГАРОВ;
- директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей ХРУЩЕВ;
- директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Алексей СОКОВ;
- научный руководитель Института географии РАН, почетный президент Русского географического общества, академик РАН Владимир КОТЛЯКОВ;
- полярник, ледовый разведчик 1-го класса Константин ЗАЙЦЕВ.
Модератор – режиссер-документалист, телеведущая Екатерина ГРАЧЕВА (дочь Игоря Грачева, первого советского полярника, ступившего на ледяной континент 5 января 1956 года).
Чем диктуется необходимость дальнейшего изучения Антарктики? Какова научная роль и потенциал Российской антарктической экспедиции? Почему должен быть сохранен статус Антарктиды как всеобщего достояния?
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Участники:
- специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур ЧИЛИНГАРОВ;
- директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей ХРУЩЕВ;
- директор Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Алексей СОКОВ;
- научный руководитель Института географии РАН, почетный президент Русского географического общества, академик РАН Владимир КОТЛЯКОВ;
- полярник, ледовый разведчик 1-го класса Константин ЗАЙЦЕВ.
Модератор – режиссер-документалист, телеведущая Екатерина ГРАЧЕВА (дочь Игоря Грачева, первого советского полярника, ступившего на ледяной континент 5 января 1956 года).
Чем диктуется необходимость дальнейшего изучения Антарктики? Какова научная роль и потенциал Российской антарктической экспедиции? Почему должен быть сохранен статус Антарктиды как всеобщего достояния?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/