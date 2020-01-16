Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T13:43+0300
https://ria.ru/20200116/1563491742.html
Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства
https://cdn22.img.ria.ru/images/156348/74/1563487437_0:76:2427:1441_1036x0_80_0_0_47855433daec96348f8ccccdd4713f46.jpg
РИА Новости

Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства

13:31 16.01.2020 (обновлено: 13:43 16.01.2020)
2494
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ушедшее в отставку правительство выстроило эффективную работу с парламентом, но стоящие перед страной задачи, обозначенные президентом РФ в послании Федеральному собранию, нужно решать более динамично, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
"Мы высказывали слова благодарности и председателю (ушедшего в отставку) правительства (Дмитрию Медведеву), и членам кабинета министров за, что была выстроена эффективная работа с парламентом, за то, что многое удалось сделать. Но мы понимаем, что задачи, которые стоят перед страной, которые ставит президент в послании, необходимо решать более динамично, выходя на конкретные результаты", - сказал Володин журналистам.
"Поэтому наша надежда и, если хотите, ожидания от (нового) правительства именно такие: что будут более эффективно реализовываться национальные проекты, правительство будет более активно решать задачи развития экономики", - сказал спикер Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
15 января, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
9352117
Обсудить 0
Формирование нового правительстваГосдума РФПравительство РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
Рекомендуем
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о замечаниях депутатов на встрече с Мишустиным
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин призвал сохранить профессионалов в составе правительства
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Кудрин оценил кандидатуру Мишустина на пост премьера
Банкноты номиналом 1 доллар США
Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар
Алена Водонаева
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал снятие ограничений для бизнеса одним из приоритетов
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Кудрин прокомментировал решение о смене правительства
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин встретился с членами фракции Единая Россия в Госдуме
Мишустин обозначил необходимость институциональных реформ
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Путин о приоритете Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
Александр Хинштейн
Хинштейн: понимания сроков формирования нового правительства нет
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
22:35Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
Лента новостейМолния