Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ушедшее в отставку правительство выстроило эффективную работу с парламентом, но стоящие перед страной задачи, обозначенные президентом РФ в послании Федеральному собранию, нужно решать более динамично, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
"Мы высказывали слова благодарности и председателю (ушедшего в отставку) правительства (Дмитрию Медведеву), и членам кабинета министров за, что была выстроена эффективная работа с парламентом, за то, что многое удалось сделать. Но мы понимаем, что задачи, которые стоят перед страной, которые ставит президент в послании, необходимо решать более динамично, выходя на конкретные результаты", - сказал Володин журналистам.
"Поэтому наша надежда и, если хотите, ожидания от (нового) правительства именно такие: что будут более эффективно реализовываться национальные проекты, правительство будет более активно решать задачи развития экономики", - сказал спикер Госдумы.
15 января, 17:56Новое правительство. Драмы нет