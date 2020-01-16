Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства

"Мы высказывали слова благодарности и председателю (ушедшего в отставку) правительства (Дмитрию Медведеву), и членам кабинета министров за, что была выстроена эффективная работа с парламентом, за то, что многое удалось сделать. Но мы понимаем, что задачи, которые стоят перед страной, которые ставит президент в послании, необходимо решать более динамично, выходя на конкретные результаты", - сказал Володин журналистам.