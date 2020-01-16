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Первый замглавы МИД обсудил с послом Британии двусторонние отношения
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РИА Новости

Первый замглавы МИД обсудил с послом Британии двусторонние отношения

13:28 16.01.2020
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© Фото : Foreign & Commonwealth Office Дебора Броннерт
Дебора Броннерт
© Фото : Foreign & Commonwealth Office
Дебора Броннерт
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов обсудил с новым послом Великобритании Деборой Броннерт перспективы российско-британских отношений, говорится в сообщении МИД России.
Титов принял Броннерт 16 января, она вручила копии верительных грамот. Предшественник Броннерт Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.
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"В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы российско-британских отношений, а также затронуты актуальные вопросы международной повестки дня", - сообщили в министерстве.
Броннерт имеет опыт работы в Москве в середине 2000-х годов, тогда она занимала должность советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения она, среди прочего, была попечителем Британского Совета.
С апреля 2017 года до февраля 2019 года Броннерт занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Великобритании и курировала международную программу Global Britain. До этого была директором по экономическим и консульским вопросам, а с 2011 по 2014 годы работала послом в Зимбабве.
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Дебора БроннертЛори БристоуВладимир ТитовМИД РФВеликобританияВ мире
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