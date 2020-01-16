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Экс-депутат Носов ответил бросившему ему вызов Гуфу
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РИА Новости

Экс-депутат Носов ответил бросившему ему вызов Гуфу

13:31 16.01.2020 (обновлено: 15:07 16.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДмитрий Носов
Дмитрий Носов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы, обладатель бронзовой медали по дзюдо Олимпиады-2004 Дмитрий Носов прокомментировал вызов рэпера Алексея Долматова (Гуфа).

"Я не реагирую на "вызовы" наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела", — написал он в инстаграме.

Накануне Долматов во время эфира в инстаграме вызывал Носова на бой, заявив, что тот разрушил его семью. Вероятно, речь идет об инциденте в 2014 году, когда рэпера задержали после концерта.
Анализы показали наличие в крови марихуаны и кокаина. Носов же тогда сказал, что его организация "Антидилер" помогла силовикам в операции.
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
5 октября 2019, 15:04
Гуф извинился за оскорбление чеченок
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Guf (Алексей Долматов)Дмитрий НосовОбщество
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