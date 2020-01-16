Экс-депутат Носов ответил бросившему ему вызов Гуфу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы, обладатель бронзовой медали по дзюдо Олимпиады-2004 Дмитрий Носов прокомментировал вызов рэпера Алексея Долматова (Гуфа).
"Я не реагирую на "вызовы" наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела", — написал он в инстаграме.
Накануне Долматов во время эфира в инстаграме вызывал Носова на бой, заявив, что тот разрушил его семью. Вероятно, речь идет об инциденте в 2014 году, когда рэпера задержали после концерта.
Анализы показали наличие в крови марихуаны и кокаина. Носов же тогда сказал, что его организация "Антидилер" помогла силовикам в операции.
5 октября 2019, 15:04Гуф извинился за оскорбление чеченок