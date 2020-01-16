Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Сотрудников администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.
"Минут 15 назад по громкой связи в здании было объявлено об эвакуации. В течении нескольких минут сотрудники, поскольку на учениях это многократно повторялось, эвакуировались из здания. Сейчас здание закрыто. Его проверяют сотрудники МЧС с собаками", - сказала Мкртчян.
Она уточнила, что эвакуация было объявлена после звонка о "минировании".
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.