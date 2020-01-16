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Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании
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РИА Новости

Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

13:27 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Владыкин / Перейти в фотобанкЗдание мэрии Екатеринбурга
Здание мэрии Екатеринбурга
© РИА Новости / Алексей Владыкин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Сотрудников администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.
"Минут 15 назад по громкой связи в здании было объявлено об эвакуации. В течении нескольких минут сотрудники, поскольку на учениях это многократно повторялось, эвакуировались из здания. Сейчас здание закрыто. Его проверяют сотрудники МЧС с собаками", - сказала Мкртчян.
Она уточнила, что эвакуация было объявлена после звонка о "минировании".
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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МЧС РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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