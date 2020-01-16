Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T17:11+0300
https://ria.ru/20200116/1563491356.html
Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/76/1559267641_0:202:3077:1933_1036x0_80_0_0_d7bf073de75587d00fc9b961571b08f0.jpg
РИА Новости

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

13:22 16.01.2020 (обновлено: 17:11 16.01.2020)
102551
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.

"Честно говоря, я не вижу возможностей для такого серьезного скачка курса, и особенно странно приписывать сюда бюджетное правило. Дело в том, что единственное, что может сказаться на курсе рубля — это внешние шоки, вроде резкого выхода нерезидентов из рубля", — отметил эксперт.

Он пояснил, что регуляторы готовы и к такому сценарию: для поддержания курса у Банка России достаточно резервов.
Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может резко опуститься уже в обозримом будущем. Министерство финансов через бюджетное правило таргетирует курс рубля и создает основной спрос на иностранную валюту. По его словам, все участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
Здание Минэкономразвития РФ
22 апреля 2019, 16:57
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара в 2020-2022 годах
775414141164
Обсудить 15
Алексей ВедевМеталлинвестбанкЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Очень заинтересовало, кто это предсказатель такого курса доллара. После того как увидел где это было сделано - а именно на Гайдаровском форуме. Стало сразу понятно - что никто кроме либерасти такогог бреда сказать не мог. Господа либерасты, а чё курс-то не назвали 500 рублей ??? :))))))))) Был бы ВАУ эффект как в рекламе про попрошок Тайд :)))))))))))) Вобщем, на все что хватает вас господа либерасты- это на бредовые высказывания и умозаключения.
16 января, 14:15
sstrojmetiz
24100050
у нас за рубли в магазинах продают. Смотрите Путина - скоро ваши баксы на растопку пойдут))
16 января, 13:58
Виктор Яковлев
311100022
Рекомендуем
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Курс рубля упал на фоне отставки правительства
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Американский доллар и российский рубль
Экономист оценил, возможен ли обвал курса до 200 рублей за доллар
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Алена Водонаева
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Мужчина с флагом Польши
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Подтопление в одном из селений Вологодской области
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Сессия Европарламента
В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Петербурге четыре суда эвакуируют из-за сообщений о минировании
09:30На Сахалине завели дело против капитана задержанного японского судна
09:30В Ивановской области перевернулся автобус
09:27В Саратовской области четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП
09:25В Госдуме началась встреча фракции ЕР с Мишустиным
09:21Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России
09:18СССР помогал после войны возродить Польшу, заявил разведчик Ботян
09:16На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за метели
09:15В Омской области две иномарки врезались в автомобиль полиции
09:13В Москве суд продлил на три месяца арест адвоката Хасавова
09:09В Оренбургской области выяснят обстоятельства гибели шахтера
09:08Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
09:07Разведчик рассказал, как польские провокаторы хотели убить его группу
09:05Роскачество нашло в черном перце кишечную палочку и плесень
09:00Елена Воробей сломала руку во время концерта
08:55В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте
08:45Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
08:32Володин проводит встречу с Мишустиным
08:30Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт
08:24СК переквалифицирует действия стрелявшего в новокузнецком суде
Лента новостейМолния