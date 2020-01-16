Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
"Честно говоря, я не вижу возможностей для такого серьезного скачка курса, и особенно странно приписывать сюда бюджетное правило. Дело в том, что единственное, что может сказаться на курсе рубля — это внешние шоки, вроде резкого выхода нерезидентов из рубля", — отметил эксперт.
Он пояснил, что регуляторы готовы и к такому сценарию: для поддержания курса у Банка России достаточно резервов.
Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может резко опуститься уже в обозримом будущем. Министерство финансов через бюджетное правило таргетирует курс рубля и создает основной спрос на иностранную валюту. По его словам, все участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
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