Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

"Честно говоря, я не вижу возможностей для такого серьезного скачка курса, и особенно странно приписывать сюда бюджетное правило. Дело в том, что единственное, что может сказаться на курсе рубля — это внешние шоки, вроде резкого выхода нерезидентов из рубля", — отметил эксперт.

Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может резко опуститься уже в обозримом будущем. Министерство финансов через бюджетное правило таргетирует курс рубля и создает основной спрос на иностранную валюту. По его словам, все участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".