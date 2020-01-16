Минпросвещения усилит работу с регионами по лицензированию новых яслей

Президент России Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями, обратился к губернаторам, отметив, что так работать нельзя. По его словам, за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч мест созданы всего 78, из них около 40 не получили образовательную лицензию.