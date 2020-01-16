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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T13:20+0300
https://ria.ru/20200116/1563491322.html
Минпросвещения усилит работу с регионами по лицензированию новых яслей
https://cdn23.img.ria.ru/images/136133/59/1361335950_1:0:1999:1124_1036x0_80_0_0_9c19f2857270ca63972ca509e76e61be.jpg
РИА Новости

Минпросвещения усилит работу с регионами по лицензированию новых яслей

13:20 16.01.2020
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министерство просвещения усилит взаимодействие с регионами по лицензированию новых образовательных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.
Президент России Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями, обратился к губернаторам, отметив, что так работать нельзя. По его словам, за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч мест созданы всего 78, из них около 40 не получили образовательную лицензию.
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В министерстве также напомнили, что задача по лицензированию образовательных организаций относится к исключительным полномочиям регионов.
"Вместе с тем, министерством просвещения РФ в рамках имеющихся полномочий на регулярной основе проводится системная методическая работа с регионами, повышающая качество этих процессов и взаимодействие с регионами по вопросу лицензирования будет усилена", - говорится в сообщении пресс-службы.
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