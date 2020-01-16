Минпросвещения усилит работу с регионами по лицензированию новых яслей

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министерство просвещения усилит взаимодействие с регионами по лицензированию новых образовательных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.
Президент России Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями, обратился к губернаторам, отметив, что так работать нельзя. По его словам, за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч мест созданы всего 78, из них около 40 не получили образовательную лицензию.
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В министерстве также напомнили, что задача по лицензированию образовательных организаций относится к исключительным полномочиям регионов.
"Вместе с тем, министерством просвещения РФ в рамках имеющихся полномочий на регулярной основе проводится системная методическая работа с регионами, повышающая качество этих процессов и взаимодействие с регионами по вопросу лицензирования будет усилена", - говорится в сообщении пресс-службы.
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