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В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

13:19 16.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус съехал в кювет в Самарской области, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в четверг около 9.00 (8.00 мск), водитель пассажирского автобуса "ПАЗ" на автодороге "Урал-Старая Рачейка-Смолькино" не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.
"В результате происшествия четверых пассажиров доставили в больницу. После осмотра двоим из них назначено амбулаторное лечение, еще двое были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По факту ДТП проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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