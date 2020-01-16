В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

По предварительным данным полиции, авария произошла в четверг около 9.00 (8.00 мск), водитель пассажирского автобуса "ПАЗ" на автодороге "Урал-Старая Рачейка-Смолькино" не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.