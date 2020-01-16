В Панаме обнаружили захоронение с телами на месте собраний секты

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Национальная полиция Панамы обнаружила общую могилу с останками семи человек, предположительно, ставших жертвами деятельности религиозной секты, шестеро из погибших – дети, сообщает панамский канал Национальная полиция Панамы обнаружила общую могилу с останками семи человек, предположительно, ставших жертвами деятельности религиозной секты, шестеро из погибших – дети, сообщает панамский канал TVN

Захоронение было найдено на территории комарки (автономного управления) индейцев Нгобе-Бугле (Ngäbe Buglé), где действовала секта. Все погибшие были опознаны. Кроме того, в результате полицейской операции удалось спасти 14 человек, среди них было семеро несовершеннолетних и две беременных женщины. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Информацию о существовании секты национальной полиции предоставили трое ее членов, которым удалось сбежать и добраться до медицинского центра в провинции Верагуас.