В Панаме обнаружили захоронение с телами на месте собраний секты

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Национальная полиция Панамы обнаружила общую могилу с останками семи человек, предположительно, ставших жертвами деятельности религиозной секты, шестеро из погибших – дети, сообщает панамский канал TVN.
Захоронение было найдено на территории комарки (автономного управления) индейцев Нгобе-Бугле (Ngäbe Buglé), где действовала секта. Все погибшие были опознаны. Кроме того, в результате полицейской операции удалось спасти 14 человек, среди них было семеро несовершеннолетних и две беременных женщины. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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Информацию о существовании секты национальной полиции предоставили трое ее членов, которым удалось сбежать и добраться до медицинского центра в провинции Верагуас.
Канал TVN приводит заявления потерпевших о том, что на собраниях секты они подвергались побоям и пыткам, а захоронения осуществлялось ночью. На настоящий момент по делу задержано 10 человек.
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