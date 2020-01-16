Международное право должно быть универсально приемлемым, заявил Лавров

ТАШКЕНТ, 16 янв - РИА Новости. Современное международное право всегда отстаёт от международной жизни, оно должно быть универсально приемлемым, чтобы быть эффективным, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами филиала МГИМО МИД России в Ташкенте.
"Международное право, если брать по-простому, наверное, действительно всегда отстаёт от международной жизни, потому что международное право надо оформить, надо согласовать. Чтобы оно было действительно эффективным, оно должно быть универсально приемлемым. Как правило, это конвенции, которые являются предметом длительных, порой многолетних переговоров", - сказал Лавров.
"Когда международно-правовая конвенция уже обрела статус таковой, будучи ратифицированной всеми государствами, и для них она стала обязательной, ее, конечно, надо выполнять", - отметил он.
По словам Лаврова, главная беда в том, что с международным правом сейчас обходятся очень лихо и вольно, особенно США.
"Все реже наши западные коллеги употребляет словосочетание "международное право". "Они стали говорить уже по-другому, призывая всех соблюдать, уважать, выполнять правила, на которых основан миропорядок. Это не правовой термин, он нигде, ни в каких документах не закреплён", - подчеркнул и.о.главы МИД РФ.