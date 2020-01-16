Международное право должно быть универсально приемлемым, заявил Лавров

"Международное право, если брать по-простому, наверное, действительно всегда отстаёт от международной жизни, потому что международное право надо оформить, надо согласовать. Чтобы оно было действительно эффективным, оно должно быть универсально приемлемым. Как правило, это конвенции, которые являются предметом длительных, порой многолетних переговоров", - сказал Лавров.