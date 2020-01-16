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Росгидромет пожаловался на устаревший суперкомпьютер для прогнозов
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РИА Новости

Росгидромет пожаловался на устаревший суперкомпьютер для прогнозов

13:09 16.01.2020 (обновлено: 18:20 16.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на панельной дискуссии на XI Гайдаровском форуме в Москве.
Директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на панельной дискуссии на XI Гайдаровском форуме в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Суперкомпьютер, на котором Росгидромет делает дальнесрочные прогнозы изменения климата, устарел, заявил на Гайдаровском форуме директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир Катцов.
"Основой климатических расчетов является вычислительная техника. Наука является мощным потребителем этой вычислительной техники. Господь нам послал колоссальную территорию с ее разными климатическими условиями и мощным адаптационным потенциалом. Но положение в части этой вычислительной техники неблагополучно", — сказал Катцов.
Отмечается, что речь идет о вычислительных мощностях для расчета изменения климата на сотни и тысячи лет, проведении атмосферных и океанических расчетов, чья ресурсоемкость чрезвычайно велика.
При этом мощности суперкомпьютера Росгидромета полностью решают задачи по моделированию прогнозов погоды и выполнению ряда других научных задач. Для новых расчетов суперкомпьютер обладает резервом более 30%.
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Владимир КатцовРосгидрометГайдаровский форумРоссияТехнологии
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