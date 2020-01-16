Росгидромет пожаловался на устаревший суперкомпьютер для прогнозов

Директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на панельной дискуссии на XI Гайдаровском форуме в Москве.

"Основой климатических расчетов является вычислительная техника. Наука является мощным потребителем этой вычислительной техники. Господь нам послал колоссальную территорию с ее разными климатическими условиями и мощным адаптационным потенциалом. Но положение в части этой вычислительной техники неблагополучно", — сказал Катцов.

Отмечается, что речь идет о вычислительных мощностях для расчета изменения климата на сотни и тысячи лет, проведении атмосферных и океанических расчетов, чья ресурсоемкость чрезвычайно велика.