Школа не обеспечивает детям психологическую безопасность, считают в ГД

"С одной стороны, мы много лет стремились к тому, чтобы учителя не занимались воспитанием, а давали образовательные услуги. И, к сожалению, только в последние, может быть, годы акценты смещены к тому, что основная задача школы — это все-таки воспитание: воспитание патриота, формирование гражданина с определенной позицией и, естественно, адекватной мотивацией, адекватным целеполаганием", — подчеркнул он.