Школа не обеспечивает детям психологическую безопасность, считают в ГД

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Школа сегодня не создает пространство психологической безопасности для детей, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
"Можно говорить, что сегодня школа не является тем местом, которое создает психологическую безопасность нашим детям", — сказал Говорин на круглом столе "Как будут следить за психическим здоровьем школьников?".
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По его мнению, такая ситуация обусловлена рядом обстоятельств, в том числе распространением мнения о том, что школа должна только учить, а воспитание — это ответственность семьи.
"С одной стороны, мы много лет стремились к тому, чтобы учителя не занимались воспитанием, а давали образовательные услуги. И, к сожалению, только в последние, может быть, годы акценты смещены к тому, что основная задача школы — это все-таки воспитание: воспитание патриота, формирование гражданина с определенной позицией и, естественно, адекватной мотивацией, адекватным целеполаганием", — подчеркнул он.
Парламентарий отметил, что возникают серьезные конфликты не только в системе "ученик — ученик", но и в системе "ученик — учитель", "учитель — родители".
"Эта система межличностных отношений в указанных группах — серьезная проблема, над которой нам тоже надо работать, и это не способствует психологической безопасности в школах и, естественно, не способствует, чтобы школа стала тем местом, где ребенок чувствует себя защищенным, где ему комфортно", — добавил он.