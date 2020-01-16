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Центробанк реабилитировал 239 финансистов из черного списка
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РИА Новости

Центробанк реабилитировал 239 финансистов из черного списка

13:24 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комиссия Банка России, которая с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка", реабилитировала 249 фигурантов списка и отказала в удовлетворении жалоб 205 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.
"За это время комиссия удовлетворила 239 жалоб, по 205 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 17 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения", - отметил ЦБ. В процессе рассмотрения по состоянию на 1 января находилось 13 жалоб. А 81 жалобу регулятор оставил без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям.
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"При этом следует отметить тенденцию к увеличению количества поступивших в комиссию жалоб в 2019 году (330) по сравнению с 2018 годом (225). Одна из причин, повлиявших на рост количества поступивших жалоб, – упрощение порядка получения лицом информации о наличии сведений о нем в базах данных", - указывает ЦБ. Соответствующий сервис доступен с августа 2019 года на портале госуслуг, и по состоянию на 1 января 2020 года поступило уже более 5 тысяч запросов.
В целом комиссия за время работы получила 555 обращений о восстановлении деловой репутации. Из них - 455 жалоб связаны с деятельностью кредитных организаций, и 100 жалоб - с деятельностью некредитных финорганизаций. Всего на 1 января 2020 года в базу данных внесены сведения о 7504 лицах, деятельность которых связана с финансовыми организациями.
В ЦБ напомнили, что по действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.
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