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Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе
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РИА Новости

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе

12:59 16.01.2020
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CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Ранее госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов. Министр национальной обороны Польши недавно заявил, что две страны завершат переговоры о покупке F-35 в январе 2020 года.
"Мы уже в принципе завершили переговоры, остались только незначительные процедурные вопросы. Я убежден, что в январе, еще в этом месяце мы подпишем соглашение с Соединенными Штатами о покупке 32 самолетов F-35", - сказал Блащак, назвав эти истребители "самыми современными самолетами в мире".
Истребитель F-35
10 января, 00:59
США одобрили продажу Сингапуру 12 истребителей F-35B
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Мариуш БлащакF-35ПольшаСШАВ мире
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