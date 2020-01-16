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Вильфанд оценил темпы роста зимней температуры в европейской части РФ
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РИА Новости

Вильфанд оценил темпы роста зимней температуры в европейской части РФ

12:55 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
Новогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка на Патриарших прудах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Средняя зимняя температура в европейской части России последние 25 лет растет фантастическими темпами, считает и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В общем, уже за 25 лет средняя температура зимних месяцев в центре европейской России повысилась на 2-2,5 градуса. Это невероятная скорость. Это фантастическая скорость", - сказал он на пресс-конференции.
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По словам метеоролога, существует распространенное мнение, что зимы в европейской части России из-за глобального потепления станут "западноевропейскими". Вильфанд считает, что однозначно это утверждать нельзя, так как климат в западной Европе тоже меняется.
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Западная ЕвропаРоман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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