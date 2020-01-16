Роухани: Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения СВПД

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна сейчас обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки.
"Сейчас у нас нет никаких ограничений в области ядерной энергетики. Наши условия с точки зрения ядерной промышленности сейчас намного лучше, чем до заключения сделки, мы обогащаем больше урана, чем до СВПД", - сказал Роухани, которого цитирует официальный сайт президента, на заседании генеральной ассамблеи центрального банка Ирана.
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Президент Ирана также заявил, что решение о сокращении обязательств по ядерной сделке было трудным для страны.
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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