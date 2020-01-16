Лавров назвал САР примером недопущения угроз вмешательства со стороны

ТАШКЕНТ, 16 янв - РИА Новости. Угроза терроризма в Сирии отведена, САР должна быть хорошим примером по недопущению безрассудных попыток вершить судьбы региона из-за океана, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В ответ на просьбу законного правительства Сирии Российская Федерация, я считаю, оказала очень эффективное содействие сирийскому народу в отражении угрозы мирового терроризма, сейчас эта угроза отведена, осталось решить некоторые уже более частные задачи. Но отстоять сирийскую государственность мы помогли сирийскому народу. Я считаю, это должен быть хороший пример для того, как в будущем не допускать агрессивных, безрассудных попыток вершить судьбы целых регионов из-за океана, да из любого места на земле", - сказал Лавров, выступая перед студентами филиала МГИМО МИД России в Ташкенте.