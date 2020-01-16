Лавров назвал САР примером недопущения угроз вмешательства со стороны

"В ответ на просьбу законного правительства Сирии Российская Федерация, я считаю, оказала очень эффективное содействие сирийскому народу в отражении угрозы мирового терроризма, сейчас эта угроза отведена, осталось решить некоторые уже более частные задачи. Но отстоять сирийскую государственность мы помогли сирийскому народу. Я считаю, это должен быть хороший пример для того, как в будущем не допускать агрессивных, безрассудных попыток вершить судьбы целых регионов из-за океана, да из любого места на земле", - сказал Лавров, выступая перед студентами филиала МГИМО МИД России в Ташкенте.