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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T12:49+0300
https://ria.ru/20200116/1563489814.html
Лавров назвал САР примером недопущения угроз вмешательства со стороны
https://cdn22.img.ria.ru/images/156348/79/1563487993_0:315:3024:2016_1036x0_80_0_0_5b26968a8a7f6372d3bf9d1555253aec.jpg
РИА Новости

Лавров назвал САР примером недопущения угроз вмешательства со стороны

12:49 16.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТАШКЕНТ, 16 янв - РИА Новости. Угроза терроризма в Сирии отведена, САР должна быть хорошим примером по недопущению безрассудных попыток вершить судьбы региона из-за океана, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В ответ на просьбу законного правительства Сирии Российская Федерация, я считаю, оказала очень эффективное содействие сирийскому народу в отражении угрозы мирового терроризма, сейчас эта угроза отведена, осталось решить некоторые уже более частные задачи. Но отстоять сирийскую государственность мы помогли сирийскому народу. Я считаю, это должен быть хороший пример для того, как в будущем не допускать агрессивных, безрассудных попыток вершить судьбы целых регионов из-за океана, да из любого места на земле", - сказал Лавров, выступая перед студентами филиала МГИМО МИД России в Ташкенте.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСергей ЛавровСирия
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