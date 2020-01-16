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Louis Vuitton купил один из самых крупных алмазов в мире
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РИА Новости

Louis Vuitton купил один из самых крупных алмазов в мире

12:48 16.01.2020 (обновлено: 12:49 16.01.2020)
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© Фото : Louis Vuitton / Grégoire VieilleАлмаз Sewelo
Алмаз Sewelo
© Фото : Louis Vuitton / Grégoire Vieille
Алмаз Sewelo
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Французский модный дом Louis Vuitton стал покупателем одного из самых крупных алмазов в мире массой 1758 карат, который канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp. добыла в Ботсване, сообщает газета New York Times.
В апреле прошлого года Lucara Diamond Corp. заявила о добыче в Ботсване крупного алмаза темного цвета массой 1758 карат. По данным компании, этот неповрежденный камень - один из самых крупных алмазов в истории человечества и самый крупный алмаз, добытый в Ботсване на сегодняшний день. Алмаз весит примерно 352 грамма, он был отнесен к категории "околоювелирных" камней.
Рождение алмаза в ячейке высокого давления. Графит (сверху) растворяется в металлическом расплаве и опускается в более холодную зону, где находится затравка. Она растет четверо суток и превращается в кристалл массой два карата
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Исполнительный директор всемирно известной компании Louis Vuitton Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет "миллионы".
"Думаю, некоторые конкуренты будут удивлены (тем, что Louis Vuitton стал покупателем камня)... Никто не ожидает, что мы придаем такое значение ювелирным украшениям премиум-класса. Я думаю, что это придаст некую пикантность, пробудит индустрию", - цитирует Бёрки газета.
Газета также приводит мнение эксперта, бывшего главы Антверпенской алмазной биржи Марселя Прювера, который заявил, что "в мире не более десяти человек", которые знают, как обращаться с подобным камнем, и готовы заплатить за него.
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