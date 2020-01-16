В Крыму прокомментировали включение Мишустина в базу "Миротворца"

"Все это странные и несерьезные телодвижения. Очередное пустозвонство. Все прекрасно понимают, в том числе и на самой Украине, что никакими действиями сайт "Миротворец" и все, кто ему симпатизирует, не смогут изменить нынешнее положение дел относительно российского Крыма. Российские деятели власти, культуры, искусства, науки свободны в передвижении по своей собственной стране", - сказал Иоффе.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.