Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии, сообщили СМИ

КАИР, 16 янв - РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар примет участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, передает телеканал "аль-Хадас" со ссылкой на источники.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.
"Халифа Хафтар примет участие в конференции в Берлине, об этом он сказал в телефонном разговоре с главой МИД Германии", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.