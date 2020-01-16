Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии, сообщили СМИ

КАИР, 16 янв - РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар примет участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии , передает телеканал "аль-Хадас" со ссылкой на источники.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.

"Халифа Хафтар примет участие в конференции в Берлине, об этом он сказал в телефонном разговоре с главой МИД Германии", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.