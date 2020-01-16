Уитни Хьюстон и Depeche Mode включили в Зал славы рок-н-ролла

Такой чести могут быть удостоены только те музыканты или группы, у которых первая пластинка вышла 25 лет назад. Список кандидатов готовит отборочный комитет, состоящий из историков музыки, после этого около тысячи экспертов путем голосования выбирает от пяти до девяти достойных музыкантов или групп.