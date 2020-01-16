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Культура
2020-01-16T13:19+0300
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Уитни Хьюстон и Depeche Mode включили в Зал славы рок-н-ролла
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РИА Новости

Уитни Хьюстон и Depeche Mode включили в Зал славы рок-н-ролла

13:19 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Пеньков / Перейти в фотобанкАмериканская певица Уитни Хьюстон
Американская певица Уитни Хьюстон
© РИА Новости / Алексей Пеньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Американскую певицу Уитни Хьюстон и британскую рок-группу Depeche Mode включили в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, сообщается в официальном твиттере организации.
Вместе с Хьюстон и Depeche Mode в зал славы попадут группы Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, T. Rex и рэпер The Notorious B.I.G.
Торжественная церемония состоится 25 мая.
Такой чести могут быть удостоены только те музыканты или группы, у которых первая пластинка вышла 25 лет назад. Список кандидатов готовит отборочный комитет, состоящий из историков музыки, после этого около тысячи экспертов путем голосования выбирает от пяти до девяти достойных музыкантов или групп.
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