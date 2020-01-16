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В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
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РИА Новости

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

12:43 16.01.2020 (обновлено: 14:15 16.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкПодтопление в одном из селений Вологодской области
Подтопление в одном из селений Вологодской области
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

"То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определенному развитию событий. <...> На этих картинках, геофизическое содержание которых я не комментирую, показаны некие изменения климата на территории нашей страны. Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

По словам ученого, в столь стремительном изменении климата виноват человек. Он подчеркнул, что ранее главной задачей специалисты считали попытки снизить влияние антропогенного фактора, но в последнее время выяснилось, что климатическая система планеты инертна, поэтому встал вопрос адаптации цивилизации к погодным аномалиям.
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13 января, 14:50
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Владимир КатцовРосгидрометРоссияОбщество
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