Дело о стрельбе в суде Новокузнецка передадут в центральный аппарат СК

Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину

Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава СК РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о стрельбе в судебном участке в Новокузнецке в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина устроил стрельбу в здании суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке, убив судебного пристава и тяжело ранив свидетельницу по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о стрельбе в мировом суде в городе Новокузнецке для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства", - сказала она.