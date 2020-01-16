Дело о стрельбе в суде Новокузнецка передадут в центральный аппарат СК

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о стрельбе в судебном участке в Новокузнецке в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина устроил стрельбу в здании суда на улице Энтузиастов в Новокузнецке, убив судебного пристава и тяжело ранив свидетельницу по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о стрельбе в мировом суде в городе Новокузнецке для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства", - сказала она.
Петренко добавила, что в настоящее время следователи допрашивают мужчину.