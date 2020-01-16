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Туризм
2020-01-16T19:38+0300
https://ria.ru/20200116/1563488737.html
Туристы рассказали, на чем экономили в путешествиях
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РИА Новости

Туристы рассказали, на чем экономили в путешествиях

16:08 16.01.2020 (обновлено: 19:38 16.01.2020)
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина у пункта обмена валюты
Мужчина у пункта обмена валюты
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россияне поделились историями покупки самых дешевых авиабилетов, брони отелей с большими скидками и другими примерами экономии в отпуске, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса опросили 15 тысяч пользователей в социальных сетях, чтобы узнать их самые незначительные расходы в путешествиях. Согласно данным опроса, 40 процентов россиян заметно сэкономили на перелетах. Так, на распродаже одной туристке удалось найти билет из Москвы в Крым и обратно за две тысячи рублей. Кроме того, некоторые путешественники приобретали дешевые билеты на чартерные рейсы, например Москва — Варна за 500 рублей или Москва — Гоа за 3800 рублей.
Треть респондентов бронировала в прошлом году отели со скидками. Одна туристка забронировала пятизвездочный отель в центре Лиссабона за 760 рублей в сутки. Оказалось, что в системе бронирования произошел сбой, но путешественницу все-таки заселили.
Еще одна компания путешественников вспомнила, как сняла трехэтажный дом на Азорских островах с зоной барбекю, ландшафтным дизайном и видом на океан всего за пять тысяч рублей за ночь.
По словам 20 процентов опрошенных, чаще всего они экономили на еде. Одна пара ходила в рестораны Венеции по спецпредложениям. Например, ужин из двух блюд с напитками стоил там 450 рублей. Еще одна девушка питалась в Нью-Йорке устрицами по 60 рублей за штуку.
Остальные семь процентов экономили на экскурсиях, транспорте, шопинге и развлечениях. Например, если приехать в Вену в театральный сезон, то можно попасть в Венскую оперу всего за 200 рублей.
Пляж Ла Диг. Сейшелы
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмГоаАзорские островаМоскваЛиссабон (город)Нью-Йорк (город)ВарнаКрымВенаРоссияВенеция
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