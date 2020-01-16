Туристы рассказали, на чем экономили в путешествиях

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россияне поделились историями покупки самых дешевых авиабилетов, брони отелей с большими скидками и другими примерами экономии в отпуске, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса опросили 15 тысяч пользователей в социальных сетях, чтобы узнать их самые незначительные расходы в путешествиях. Согласно данным опроса, 40 процентов россиян заметно сэкономили на перелетах. Так, на распродаже одной туристке удалось найти билет из Москвы в Крым и обратно за две тысячи рублей. Кроме того, некоторые путешественники приобретали дешевые билеты на чартерные рейсы, например Москва — Варна за 500 рублей или Москва — Гоа за 3800 рублей.

Треть респондентов бронировала в прошлом году отели со скидками. Одна туристка забронировала пятизвездочный отель в центре Лиссабона за 760 рублей в сутки. Оказалось, что в системе бронирования произошел сбой, но путешественницу все-таки заселили.

Еще одна компания путешественников вспомнила, как сняла трехэтажный дом на Азорских островах с зоной барбекю, ландшафтным дизайном и видом на океан всего за пять тысяч рублей за ночь.

По словам 20 процентов опрошенных, чаще всего они экономили на еде. Одна пара ходила в рестораны Венеции по спецпредложениям. Например, ужин из двух блюд с напитками стоил там 450 рублей. Еще одна девушка питалась в Нью-Йорке устрицами по 60 рублей за штуку.