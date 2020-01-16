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ДНР призвала Зеленского сосредоточиться на разведении сил в Донбассе
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РИА Новости

ДНР призвала Зеленского сосредоточиться на разведении сил в Донбассе

12:33 16.01.2020
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© Фото : МИД ДНР Наталья Никонорова
 Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК , 16 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по Донбассу в Минске Наталья Никонорова считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно сосредоточиться на вопросе разведения сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.
Она пояснила, что вчера на официальном сайте президента Украины была опубликована информация о том, что представители Украины на переговорах в Минске будут работать над продвижением дополнительных мер по обеспечению всеобъемлющего прекращения огня.
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"В этой связи напомним, что впервые перечень дополнительных мер был предложен ещё СММ ОБСЕ в августе 2017 года, в дальнейшем дополнен на основе предложений представителей республик, и включал, в том числе, необходимость опубликования приказов о прекращении огня, проведение разбирательств и применение дисциплинарных мер к нарушителям. Со стороны республик регулярно выполнялись все необходимые требования, в то время как украинская сторона безнаказанно продолжала обстреливать наши территории, в том числе с применением тяжелого вооружения", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Никонорова напомнила, что с 21 июля 2019 года, с момента вступления в силу бессрочного перемирия, подкрепленного пакетом дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, украинские силовики 2,118 тысячи раз обстреливали территорию ДНР, в результате чего были ранены 23 мирных жителя республики, разрушены и повреждено 344 домостроения и 37 объектов инфраструктуры. По ее словам, ни по одному из этих фактов в ДНР не увидели подтверждений разбирательств со стороны Киева.
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"На предстоящем заседании мы вновь намерены поставить вопрос о наделении пакета дополнительных мер правовым статусом путем подписания его сторонами, и надеемся, что это наконец-таки произойдет", - сказала Никонорова.
Она считает, что правовой статус парафированного документа позволит применять санкционные механизмы в случае нарушения дополнительных мер и совершения военных преступлений, в результате которых страдают мирные жители и их дома.
"Также считаем, что наиболее продуктивным для господина Зеленского вместо предложения уже существующих и согласованных механизмов было бы сосредоточиться на поиске возможностей для поэтапного разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, о невозможности которого он заявил после встречи лидеров стран "нормандской четверки". Поэтапное разведение действительно может стать значительным шагом на пути к достижению мира", - сказала полпред ДНР на переговорах в Минске.
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Наталья НиконороваСММ ОБСЕМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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