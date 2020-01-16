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Культура
2020-01-16T12:33+0300
https://ria.ru/20200116/1563488625.html
Мединский поздравил Ланового с 86-летием
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РИА Новости

Мединский поздравил Ланового с 86-летием

12:33 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Народный артист СССР Василий Лановой. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. И.о. министра культуры РФ Владимир Мединский поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 86-летием, отметив его исключительную порядочность, интеллигентность и внутреннее достоинство.
"Вас ценят и любят несколько поколений наших сограждан. За вашим всенародным признанием стоит щедрое дарование, незаурядное мастерство и поистине титанический труд. На театральной сцене и в кино вы воплотили целую галерею ярких образов, каждый из которых Вы буквально прожили, глубоко прочувствовали, наделив поразительной убедительностью и искренностью. Многие картины с Вашим участием стали знаковыми для отечественного кинематографа и близкими миллионам зрителей", - говорится в поздравительной телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой
Вчера, 10:14Культура
Путин поздравил Ланового с 86-летием
Мединский отметил, что Лановой – человек исключительной порядочности, интеллигентности и внутреннего достоинства.
"Отрадно, что вы продолжаете радовать поклонников своим творчеством, вносите ценный вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны", - подчеркнул и.о. министра культуры.
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КультураВасилий ЛановойВладимир МединскийРоссия
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