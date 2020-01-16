Мединский поздравил Ланового с 86-летием

"Вас ценят и любят несколько поколений наших сограждан. За вашим всенародным признанием стоит щедрое дарование, незаурядное мастерство и поистине титанический труд. На театральной сцене и в кино вы воплотили целую галерею ярких образов, каждый из которых Вы буквально прожили, глубоко прочувствовали, наделив поразительной убедительностью и искренностью. Многие картины с Вашим участием стали знаковыми для отечественного кинематографа и близкими миллионам зрителей", - говорится в поздравительной телеграмме.