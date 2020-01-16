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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T12:29+0300
https://ria.ru/20200116/1563488438.html
В Мособлдуме назвали предложенные изменения в Конституцию необходимыми
https://cdn23.img.ria.ru/images/153330/52/1533305253_0:43:1500:887_1036x0_80_0_0_eaf737989d5795dada285896b5010f73.jpg
РИА Новости

В Мособлдуме назвали предложенные изменения в Конституцию необходимыми

12:29 16.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Московской областной Думы. Архивное фото
Заседание Московской областной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, необходимы: за 30 лет существования основного документа страна сильно изменилась, считает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Президент также отметил необходимость внесения ряда изменений в главный закон страны. Действительно, почти три десятка лет прошли с момента принятия конституции. Россия довольно сильно изменилась…" - сказал Брынцалов в ходе заседания Мособлдумы в четверг, отметив, что ряд положений основного закона требует поправок, но "без радикальных изменений".
Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию. Позже Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 17:47
Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
210022
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Послание президента России Федеральному собраниюИгорь БрынцаловКонституция РФМосковская областная думаВладимир ПутинРоссияПолитика
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