В Мособлдуме назвали предложенные изменения в Конституцию необходимыми

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, необходимы: за 30 лет существования основного документа страна сильно изменилась, считает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Президент также отметил необходимость внесения ряда изменений в главный закон страны. Действительно, почти три десятка лет прошли с момента принятия конституции. Россия довольно сильно изменилась…" - сказал Брынцалов в ходе заседания Мособлдумы в четверг, отметив, что ряд положений основного закона требует поправок, но "без радикальных изменений".
Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию. Позже Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в конституцию.