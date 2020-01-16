В Мособлдуме назвали предложенные изменения в Конституцию необходимыми

"Президент также отметил необходимость внесения ряда изменений в главный закон страны. Действительно, почти три десятка лет прошли с момента принятия конституции. Россия довольно сильно изменилась…" - сказал Брынцалов в ходе заседания Мособлдумы в четверг, отметив, что ряд положений основного закона требует поправок, но "без радикальных изменений".