Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Кинокомпания Madman Films опубликовала на YouTube трейлер экшен-комедии "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом и Самарой Уивинг в главных ролях.

Действие происходит в мире будущего. Майлз (Рэдклифф) — разработчик видеигр, которого похищают организаторы нелегальных поединков Skizm. Они прикрепляют к рукам героя пистолеты, и теперь он вынужден сразиться с сильнейшей участницей боя Никс (Уивинг), чтобы спасти свою жизнь.